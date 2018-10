Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Geldbörse gestohlen

Papenburg - Ein bislang unbekannter Täter stahl am Samstag in der Zeit von 13 bis 14:45 Uhr eine Geldbörse aus einem Fiat in der Barenbergstraße. Der Täter ging zunächst in den Männerumkleideraum eines dortigen Sporthotels, durchsuchte eine Sporttasche in einem offenen Schrank und entnahm dieser Tasche einen Autoschlüssel. Mit diesem Autoschlüssel ging er zum Parkplatz, öffnete das dazugehörige Auto, durchsuchte dieses und stahl aus dem Handschuhfach eine Geldbörse mit Bargeld und diversen Papieren. Den Schlüssel ließ er anschließend auf dem Autositz liegen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04961/9260 bei der Polizei in Papenburg zu melden.

