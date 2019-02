Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Grauer Golf angefahren

Papenburg - Gestern Abend wurde auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Am Stadtpark ein grauer VW Golf beschädigt. Der Wagen parkte dort zwischen 17:20 - 21:00 Uhr und wurde in diesem Zeitraum an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

