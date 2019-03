Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Friedhofskapelle mit Farbe beschmiert

Papenburg - Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend wurden Teile der Friedhofskapelle in der Straße An der Marienkirche mit silberner Farbe beschmiert. Die Täter beschädigten dabei die Eingangstür und mehrere Dachelemente. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Ines Kreimer Pressesprecherin Telefon: 0591 87 - 204 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.