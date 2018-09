Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - Mann ...

Papenburg - Mann flüchtet vor Polizei und verschanzt sich in Gebäude

Papenburg - Am Freitagnachmittag ist es auf der Gutshofstraße wegen eines 54-jährigen, amtsbekannten Mannes, zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Zwischenzeitig befand sich dabei sogar ein Spezialeinsatzkommando (SEK) auf der Anfahrt. Vor Ort eingesetzt werden mussten sie jedoch nicht. Gegen 16 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der Polizei Papenburg zunächst auf der Gutshofstraße den Mercedes des 54-Jährigen kontrollieren. Dieser missachtete das Haltesignal der Beamten und floh mit dem Auto auf ein angrenzendes, ihm gehörendes Firmengelände. Auch auf dem Betriebshof stoppte er sein Fahrzeug zunächst nicht. Er fuhr direkt auf einen der mittlerweile ausgestiegenen Beamten zu. Dieser musste sich durch einen Sprung zur Seite retten. Der Mercedesfahrer nutzte wenig später eine günstige Gelegenheit und floh aus dem Auto in das Firmengebäude. Die Beamten sowie fünf weitere Streifenbesatzungen umstellten danach das Gebäude. Zwar konnte über Bekannte des Mannes kurzzeitig telefonischer Kontakt zu dem Mann hergestellt werden, zur Aufgabe ließ er sich jedoch nicht bewegen. Weil davon auszugehen war, dass von dem Mann eine Gefahr für die Einsatzkräfte oder für bislang unbekannte Unbeteiligte ausging, wurde ein SEK aus Hannover angefordert. Wenig später traf der Rechtsanwalt des Verschanzten ein und konnte seinen Mandanten überzeugen, sich den Beamten zu stellen. Das SEK konnte die Anfahrt somit abbrechen. Der 54-Jährige wurde festgenommen. Weil er erheblich unter Alkoholeinfluss stand und der Verdacht auf Drogenkonsum vorlag, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun gleich wegen mehrerer Delikte in einem Strafverfahren verantworten. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

