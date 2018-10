Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - Zwei ...

Papenburg - Zwei Verletzte nach Unfall

Papenburg - Am Mittwochmorgen ist es auf der Straße Splitting rechts zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt. Eine 45-jährige Frau aus Papenburg war gegen 9.45 Uhr mit ihrem Ford Mondeo in Richtung Papenburg unterwegs. Als sie nach links in den Burlageweg abbiegen wollte, stieß sie mit dem entgegenkommenden Ford Eco Sport eines 79-jährigen Mannes zusammen. Der ebenfalls in Papenburg wohnende Mann erlitt schwere, die Unfallverursacherin leichte Verletzungen. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

