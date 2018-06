Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Rastdorf - Blitz ...

Rastdorf - Blitz schlägt in Scheune ein

Rastdorf - Am Freitagnachmittag ist es infolge des Unwetters gegen 17:15 Uhr zu einem Blitzeinschlag in eine Scheune am Ahornweg gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand dabei allerdings kein Schaden am Gebäude. Eine in der Scheune angeschlossene Wasserpumpe und ein dort gelagerter Motor wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro beziffert. Die Feuerwehr war vor Ort, musste aber nicht mehr eingreifen.

