Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Renkenberge - ...

Renkenberge - 22-jähriger bei Unfall schwer verletzt

Renkenberge - Gestern Morgen kam es um 07:15 Uhr auf der Straße "Melstrup-Siedlung" zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde der 22-jährige Fahrer eines BMW schwer, seine 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 22-jähirge Schüttorfer fuhr mit seinem Auto die B70 aus Papenburg kommend in Richtung Lathen, als er im Ortsteil Melstrup-Siedlung ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Er durchfuhr den dortigen Seitenraum und prallte nach ca. 70 Metern frontal gegen einen Baum. Der Fahrer des BMW wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Papenburg eingeliefert. Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ebenfalls in das Marienkrankenhaus eingeliefert. An dem Auto entstand Totalschaden.

