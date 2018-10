Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Renkenberge - ...

Renkenberge - Autoräder gestohlen

Renkenberge - Bereits am Sonntag, 07.Oktober, ist es gegen 07.50 Uhr an der Dorfstraße im Ortsteil Melstrup-Siedlung, zu einem Diebstahl an einem abgestellten Auto gekommen. Zwei unbekannte Männer entwendeten alle vier Räder des Fahrzeugs, luden sie in einen roten Opel Combo oder VW Caddy und fuhren davon. An dem Fluchtfahrzeug war ein niederländisches Kennzeichen angebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05933)8847 bei der Polizei Lathen zu melden.

