Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Renkenberge - ...

Renkenberge - Auto überschlägt sich

Renkenberge - Ein 27-jähriger Autofahrer hat sich gestern Nachmittag bei einem Unfall mit seinem PKW überschlagen. Der Mann war auf der Wahner Straße in Richtung Renkenberge unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Die Unglücksursache ist noch nicht bekannt.

