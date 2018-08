Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Rütenbrock - ...

Rütenbrock - Windkraftanlage abgebrannt

Rütenbrock - Am Donnerstagmorgen ist es gegen 9.30 Uhr in einem Windpark an der Straße Hinterm Busch zum Brand einer Windkraftanlage gekommen. Anlagenmechaniker hatten dort zuvor Wartungsarbeiten durchgeführt. Bei einem anschließenden Probelauf war es dann aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Feuer gekommen. Die Anlage brannte komplett nieder. Der Sachschaden wird aktuell auf etwa vier Millionen Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

