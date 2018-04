Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Salzbergen - ...

Salzbergen - Fernseher von Terrasse gestohlen

Salzbergen - Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Samstag vier Fahrräder aus einem Carport am Ilexweg gestohlen. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad der Marke GREENS, ein weißes Trekkingrad mit grünen Schutzblechen der Marke Pegasus, ein schwarzes Kinderrad der Marke GREENS und ein grünes Kinderfahrrad der Marke PUKY. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer (05977) 929 210 zu melden.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Inga Graber Pressestelle Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

