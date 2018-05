Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Salzbergen - ...

Salzbergen - Fahrradträger und E-Bike gestohlen

Salzbergen - Am Freitag brachen Unbekannte in eine Garage an der Eichendorffstraße ein und entwendeten einen Fahrradträger sowie ein E-Bike der Marke Pegasus im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Die Tat ereignete sich tagsüber zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05977) 929210 bei der Polizei in Spelle zu melden. /mal

