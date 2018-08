Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Salzbergen - ...

Salzbergen - Tresor in Friseursalon aufgebrochen

Salzbergen - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in einen Friseursalon an der Freiherr-von-Twickel-Straße eingedrungen. Brachen einen darin befindlichen Tresor auf und erbeuteten daraus Bargeld in unbekannter Höhe. Aus dem Salon werden mehrere Auslagen und Arbeitsgeräte gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe ist aktuell noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05977)929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

