Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Salzbergen - ...

Salzbergen - Schranke bei Unfallflucht beschädigt

Salzbergen - Um 10:03 Uhr ereignete sich am Freitagvormittag an einem Bahnübergang an der Dieselstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro entstand. Trotz Rotlicht und sich senkender Schranke fuhr ein Lkw in den Bereich des Bahnübergangs ein. Die sich senkende Schranke geriet dabei zwischen den Auflieger und der Zugmaschine und wurde erheblich beschädigt. Der Fahrer, ein 47-jähriger Mann aus Meppen, entfernte sich von der Unfallstelle. Er wurde später ermittelt. /hue

