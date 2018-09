Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Salzbergen - ...

Salzbergen - Fliegerbomben gesprengt

Salzbergen - Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes haben am Mittwochvormittag in einem Waldstück an der Devesstraße drei englische zehn Kilogramm Fliegerbomben gesprengt. Die stark korrodierten Bomben wurden gegen 11 Uhr kontrolliert unschädlich gemacht. Für die Sprengung wurde kurzfristig ein Bereich von 300 Metern um den Fundort für den Verkehr gesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

