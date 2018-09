Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Salzbergen - ...

Salzbergen - Beim Türöffnen Unfall verursacht

Salzbergen - Am Dienstagmittag ist es an der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.45 Uhr war eine 14-jährige Radfahrerin vom Bahnhof in Richtung Poststraße unterwegs. Vor der Kreuzung parkte ein brauner Pkw in Höhe der Apotheke. Eine Frau mit längeren dunklen Haaren öffnete die Fahrertür. Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stürzte nach einem Zusammenstoß. Sie wurde dabei verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Verursacherin hatte sich entfernt, nachdem die das junge Mädchen zunächst angab, unverletzt zu sein. Die Frau und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05976)1088 bei der Polizei in Salzbergen zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis Dickebohm Telefon: 0591 87 104 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.