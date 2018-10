Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Salzbergen - ...

Salzbergen - Einbruch in Lagerhalle

Salzbergen - Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag wurde in der Straße Am Beil eine Rüttelplatte sowie ein Schlauchwagen gestohlen. Das Diebesgut befand sich in der Garage des im Bau befindlichen Wohnhauses. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer (05976)1088 zu melden.

