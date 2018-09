Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Samern - ...

Samern - Rollerfahrer schwer verletzt

Samern - Ein 17-jähriger Rollerfahrer wurde gestern Mittag bei einem Verkehrsunfall auf der Salzbergener Straße schwer verletzt. Der 20-jährige Fahrer eines Transporters hielt vor der Auffahrt auf die A 31 an, um den Rollerfahrer passieren zu lassen. Dann rutschte er mit dem Fuß von der Kupplung ab, so dass sich der Transporter in Bewegung setzte und den Roller erfasste. Der 17-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

