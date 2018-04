Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Schüttorf - ...

Schüttorf - Versuchter Einbruch in Ferienhaus

Schüttorf - In der Nacht zu Sonntag versuchten bislang unbekannte Täter in ein im Bau befindliches Ferienhaus in der Straße Weiße Riete einzudringen. An dem Versuch durch ein Fenster in das Haus einzusteigen, scheiterten sie jedoch. Die Terrassenüberdachung des Ferienhauses lag zudem beschädigt am Boden. Ob ein Tatzusammenhang zu dem versuchten Einbruch besteht, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer (05923)2263 in Verbindung zu setzen.

