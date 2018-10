Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Schüttorf - ...

Schüttorf - Kunststoffpaletten gestohlen

Schüttorf - Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende fast 2000 Mehrwegpaletten von einem Lagerplatz an der Emslandstraße gestohlen. Da die hellgrauen Paletten mit mehreren LKW abtransportiert werden mussten, müssen die Täter sich längere Zeit am Tatort aufgehalten haben. Eine Palette wiegt rund 18 Kilogramm, an der schmalen Seiten befindet sich ein rotes Logo. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 98 00 zu melden.

