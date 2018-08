Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Schüttorf - Mann ...

Schüttorf - Mann nach Schlägerei im Krankenhaus

Schüttorf - Am frühen Samstagmorgen um 03:00 Uhr kam es in einer Diskothek an der Industriestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, nach der ein 19-jähriger Mann aus Gronau in die Euregio-Klinik nach Nordhorn eingeliefert werden musste. Zuvor kam es zu einem Streit zwischen mehreren alkoholisierten Beteiligten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung schlug ein bislang nicht genau feststehender Täter den ebenfalls stark alkoholisierten 19-Jährigen mit der Faust nieder. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Möglicherweise handelt es sich ebenfalls um einen Mann aus Gronau. /hue

