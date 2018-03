Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Sögel - ...

Sögel - Rücksichtsloser Autofahrer gesucht

Sögel - Am Freitag kam es gegen 21.55 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung in Sögel, als ein VW Polo auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes durch eine Polizeistreife kontrolliert werden sollte. Der junge Fahrer beschleunigte den Pkw plötzlich stark und fuhr, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten, vom Parkplatz auf die Sigiltrastraße in Richtung Ortsmitte ein. Im weiteren Verlauf flüchtete der Polo-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit über die Schlossallee ortsauswärts, bog nach rechts in ein neues Baugebiet ein und konnte über den unbefestigten Siedlungsweg in Richtung Werlte entkommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05952) 93450 bei der Polizei in Sögel zu melden. /mal

