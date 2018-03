Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Sögel - ...

Sögel - Unfallflucht mit 2,88 Promille

Sögel - Am Donnerstag gegen 15.20 Uhr, teilte eine aufmerksame Bürgerin der Polizei über Notruf mit, dass sie im Bereich der Ludmillenstraße in Sögel ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet habe. Die Polizei Sögel nahm daraufhin sofort die Fahndung nach dem beschriebenen Pkw auf. Im weiteren Verlauf wurde dann von weiteren besorgten Bürgerinnen und Bürgern telefonisch mitgeteilt, dass sich von dem zuvor beschriebenen Auto auf der Berßener Straße in Sögel während der Fahrt der linke Vorderreifen gelöst hätte, der dann in den Gegenverkehr rollte und einen entgegenkommendes Fahrzeug beschädigte. Der Fahrer des verursachenden Pkw stoppte kurz danach den Pkw und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der Unfallflüchtige durch die Polizei Sögel angetroffen werden. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der 27-jährige Mann aus Sögel unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der von ihm benutzte Pkw war nicht zugelassen und nicht versichert. Das am Fahrzeug befindliche Kennzeichen war für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Das entgegenkommende Auto wurde durch den Reifen leicht beschädigt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an, insbesondere ist derzeit unklar wieso sich der linke Vorderreifen vom Auto des 27-Jährigen löste. /mal

