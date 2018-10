Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Sögel - ...

Sögel - Versuchter Einbruch in Lagerraum

Sögel - Bislang unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr versucht, in den Lagerraum eines Jagdgeschäftes an der Straße Jägerhof einzudringen. Als die Alarmanlage des Gebäudes auslöste, flüchteten die Täter. Beute machten sie keine. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05952)93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

