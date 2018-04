Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Sögel - Einbruch ...

Sögel - Einbruch in Schützenhaus

Sögel - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend und Montagmittag in das Schützenhaus in der Straße "Am Schützenplatz" eingebrochen. Sie kletterten über einen Zaun und schlugen eine Fensterscheibe ein. Dann durchsuchten sie die Räume, stahlen aber nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93 450 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Inga Graber Pressestelle Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.