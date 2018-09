Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Sögel - Sitzbank ...

Sögel - Sitzbank gestohlen

Sögel - Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zum vergangenen Freitag am Friesenweg eine Sitzbank aus Metall gestohlen. Die Bank war dort fest im Boden verankert. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93 450 zu melden.

