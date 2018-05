Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Spelle - ...

Spelle - Gartenheckenbrand

Spelle - Ein 36 jähriger Mann aus Spelle verbrannte am Samstagnachmittag mit einem Hochleistungsbrenner Unkraut in der Wiesenstraße. Eine drei Meter hohe Zypressenhecke geriet durch das Abflammen in Brand. Der 36 Jährige löschte das Feuer selbstständig mit einem Gartenschlauch. Die Feuerwehr war vor Ort. Lediglich die Hecke erlitt einen Brandschaden auf einer Fläche von eineinhalb Metern. Ein weiterer Schaden entstand nicht. /her

