Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Spelle - ...

Spelle - 40-jähriger Quadfahrer schwer verletzt

Spelle - Heute kam es am frühen Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Venhauser Straße. Ein 40-jähriger Mann aus Spelle fuhr mit seinem Quad gegen 04:30 Uhr die Venhauser Straße in Richtung Rheiner Straße, als ein Tier die Fahrbahn querte. Der Quadfahrer wich dem Tier aus, kam von der Fahrbahn ab und stürzte von seinem Fahrzeug. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in das Bonifatiuskrankenhaus nach Lingen eingeliefert. Über die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit nichts bekannt. Bei dem Tier dürfte es sich um Wild gehandelt haben.

