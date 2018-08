Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Spelle - ...

Spelle - Unfallflucht

Spelle - Am Mittwochvormittag kam es zwischen 07:45 - 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Ein dort abgestellter Opel Astra wurde an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 zu melden.

