Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Spelle - ...

Spelle - Baggerschaufel gestohlen

Spelle - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch eine Baggerschaufel von einer Baustelle an der Dorfstraße gestohlen. Zum Transport müssen sie ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer (05977) 929 210 zu melden.

