Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Spelle - ...

Spelle - Versuchter Einbruch in einen Raiffeisenmarkt

Spelle - Bislang unbekannte Täter wollten in der Zeit von Freitag 18 Uhr bis Samstag 7:55 Uhr in einen Raiffeisenmarkt in der Rheiner Straße einbrechen. Sie versuchten eine gesicherte Tür aufzuhebeln. Ein Betreten des Marktes gelang jedoch nicht. Es blieb beim Versuch. Die Schadenshöhe liegt bei 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05977/929210 bei der Polizei in Spelle zu melden.

