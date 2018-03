Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Spelle - Erneut ...

Spelle - Erneut zahlreiche Anrufe von "falschen Polizeibeamten" (Korrektur)

Spelle - Am Dienstag und auch gestern kam es erneut zu einer Vielzahl von Anrufen durch sogenannte "falsche Polizeibeamte". Betroffen waren diesmal Anwohner in Spelle. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus Lingen aus. Bereits am Sonntag kam es zu mindestens sechs solcher Anrufe im Bereich Salzbergen (wir berichteten). In Spelle wurden über zehn Anrufe gezählt. Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim weist nochmals daraufhin, keinerlei persönlichen Auskünfte zu erteilen.

