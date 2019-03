Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Suddendorf - ...

Suddendorf - Mauer und Zaun beschädigt

Suddendorf - Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag wurden am Postweg eine Mauer und ein Zaun beschädigt. Vermutlich fuhr ein LKW mit Anhänger oder Auflieger beim Abbiegen in die Schützenstraße gegen Mauer und Zaun. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 98 00 zu melden.

