Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Sustrum - ...

Sustrum - Einbruch in Wohnhaus

Sustrum - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in ein Wohnhaus an der Dorfstraße eingedrungen. Sie brachen die Hauseingangstür auf und gelangten dadurch in das Gebäude. Beute machten sie vermutlich jedoch keine. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

