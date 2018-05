Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / SV ...

SV Meppen-Rot-Weiß Erfurt: Drittligaspiel verlief ohne größere Störungen

Meppen - Am Samstagnachmittag fand in der Hänsch-Arena vor 7115 Gästen das letzte Heimspiel des SV Meppen statt. Zu Gast war die Mannschaft des Rot-Weiß Erfurt. Das Spiel wurde durch ein großes Polizeiaufgebot begleitet. Neben zwei Hundertschaften aus Osnabrück und Oldenburg, waren ebenfalls Beamte der Bundespolizei, eine Polizeieinheit aus Göttingen, die Hundeführer sowie zahlreiche Beamte aus dem Emsland im Einsatz. Der SV Meppen stellte darüber hinaus eine große Anzahl von Ordnern eines privaten Sicherheitsunternehmens zur Verfügung.

Aus Erfurt reisten ca. 600 Fans, zum Teil mit dem Zug an. Nach Eintreffen mit dem Zug am Meppener Bahnhof weigerten sich die Gästefans zunächst in die Shuttle Busse zum Stadion einzusteigen, trafen dann jedoch mit einiger Verspätung zur Halbzeitpause in der Hänsch-Arena ein. Während der gesamten Spielzeit blieb es ausnahmslos friedlich. Nach dem Spiel wurden die Erfurter Fans mit den Bussen zurück zum Bahnhof gebracht

Das letzte Heimspiel des SV Meppen in dieser Saison nahm einen weitestgehend friedlichen und reibungslosen Verlauf, so Gesamteinsatzleiter Polizeioberrat Robert Raaz.

