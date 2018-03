Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Twist - ...

Twist - Sachbeschädigung an der Ansgarschule

Twist - In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 14.00 Uhr, ist es an der Umzäunung der Ansgarschule zu einer Sachbeschädigung gekommen. Es wurden insgesamt drei Bretterzaunelemente sowie ein Zaunpfosten umgetreten und in den anliegenden Graben geworfen. Es entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Zeugenmeldungen und sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Twist unter der Rufnummer (05936) 2326. /mal

