Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Twist - ...

Twist - Entlaufendes Pferd verursacht Unfall

Twist - Am späten Abend kam es auf der Straße Rühlermoor zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pferd und einem Auto. Der 20-jährige Fahrer eines Opel Insignia war auf der Straße Rühlermoor in Richtung Meppen unterwegs, als ein Pferd auf die Fahrbahn lief. Der 20-jährige Dalumer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Verletzt wurde er bei dem Unfall glücklicherweise nicht. Das Pferd konnte im Anschluß durch die Eigentümerin eingefangen werden und wurde tierärztlich behandelt. Über die Höhe des am Auto entstandenen Sachschadens ist derzeit nichts bekannt.

