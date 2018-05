Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Twist - ...

Twist - Gartenhütte brennt nieder

Twist - Gestern Nachmittag geriet im Weißdornweg eine Gartenhütte in Brand. Diese brannte vollständig nieder. Möglicherweise dürfte ein Eimer mit nicht vollständig erkalteter Kaminasche das Feuer in Gang gesetzt haben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auch das auf dem gleichen Grundstück befindliche Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die freiwillige Feuerwehr aus Schöninghsdorf und Twist waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 20 Kräften vor Ort.

