Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Twist - ...

Twist - Fünfjähriges Mädchen von Pferd tödlich verletzt

Twist - Am Donnerstagabend ist es an einem privaten Pferdestall in Twist zu einem dramatischen Unglücksfall gekommen. Gegen kurz vor 18 Uhr hielt sich ein fünfjähriges Mädchen gemeinsam mit ihrem Großvater im Bereich der Pferderboxen auf, um dort ein Fohlen zu streicheln. Unvermittelt liefen zwei größere Pferde durch ein Verbindungstor von der Wiese in den Stall hinein. Dabei überrannten sie das kleine Mädchen. Eines der Tiere traf die Fünfjährige dabei offenbar mit einem Huf am Kopf. Das Kind wurde dabei so schwer verletzt, dass es wenige Stunden später im Krankenhaus Meppen verstarb. Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang unklar.

