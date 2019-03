Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Twist - ...

Twist - Schwarzer VW Golf beschädigt

Twist - Gestern Mittag wurde auf einem Parkplatz eines Bekleidungsdiscounters an der Overbergstraße ein schwarzer VW Golf beschädigt. Der Wagen stand dort zwischen 13:50 - 14:10 Uhr und wurde an linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

