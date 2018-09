Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Twist - Silo-Lkw ...

Twist - Silo-Lkw nach Unfall gesucht

Twist - Am Montagmittag ist es an der Straße Am Kanal zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.50 Uhr wollte der Fahrer eines Silo-Lkw an der Einmündung zur Heseper Straße nach rechts abbiegen. Dabei touchierte er mit dem Anhänger ein Auto. Das beigeweiße Lkw-Gespann mit EL-Kennzeichen fuhr anschließend weiter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05936)2326 bei der Polizei Twist zu melden.

