Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Twist - Unfall ...

Twist - Unfall im Begegnungsverkehr

Twist - Am späten Freitagabend kam es gegen 23:20 Uhr auf der Heseper Straße zwischen Groß-Hesepe und Twist zu einem Verkehrsunfall. Zwei LKW stießen im Begegnungsverkehr mit den jeweiligen Außenspiegeln zusammen. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr mit seinem LKW vom Twist kommend in Richtung Groß-Hesepe und geriet auf die Gegenfahrbahn, so dass es zur Berührung der Außenspiegel kam. Anschließend entfernte sich der LKW-Fahrer in Richtung Groß-Hesepe. Hinweise zu dem LKW sind nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 in Verbindung zu setzen.

