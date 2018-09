Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Twist - VW ...

Twist - VW Transporter beschädigt

Twist - Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagabend gegen 20.50 Uhr an der Goethestraße einen VW Transporter beschädigt. Der Fahrer eines blauen Kombi hielt in der Sackgasse an, um sich dort zu erleichtern. Anschließend stieg er wieder in seinen PKW und streifte beim Zurücksetzen den VW Transporter. Danach setzte er seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 949 0 zu melden.

