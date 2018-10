Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Uelsen - ...

Uelsen - Bonsai-Bäumchen gestohlen

Uelsen - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstagmittag und heute Vormittag zwei Bonsai-Bäumchen aus einem Vorgarten an der Straße Steenebarg gestohlen. Die Bäume sind zwischen 40 und 50 cm hoch und befanden sich in Pflanzschalen. Die Schalen wurden ebenfalls gestohlen. Die Bonsai-Bäumchen haben einen Wert von über 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Uelsen unter der Telefonnummer (05942) 358 zu melden.

