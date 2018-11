Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Uelsen - ...

Uelsen - Versuchte Geldautomatensprengung

Uelsen - Bislang unbekannte Täter haben am frühen Morgen gegen 04.00 Uhr versucht einen Geldautomaten in einem Verbrauchermarkt an der Itterbecker Straße zu sprengen. Dies gelang ihnen aber nicht. Die Besatzung eines Streifenwagens sah am Tatort vier maskierte Männer, die mit einem weißen BMW in Richtung Niederlande flüchteten. Das Auto hatte ein niederländisches Kennzeichen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 87 0 zu melden.

