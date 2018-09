Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Uelsen - Brand ...

Uelsen - Brand auf Balkon schnell gelöscht

Uelsen - Am Dienstagnachmittag ist es an der Straße Am Markt zu einem Brand an einem dortigen Mehrfamilienhaus gekommen. Gegen kurz nach 14 Uhr ist es aus bislang ungeklärter Ursache auf einem dortigen Balkon das Feuer ausgebrochen. Die Flammen wurden schnell durch die Bewohner mittels eines Feuerlöschers eingedämmt. Die Freiwillige Feuerwehr löschte dann wenig später komplett ab. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis Dickebohm Telefon: 0591 87 104 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.