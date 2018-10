Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Uelsen - Fahrer ...

Uelsen - Fahrer eines dunkelgrünen Kleinwagens gesucht

Uelsen - An der Neuenhauser Straße kam es gestern Mittag in Höhe der dortigen Volksbank zu einem Verkehrsunfall. Ein dunkelgrüner Kleinwagen wendete auf der Fahrbahn, als gleichzeitig ein schwarzer VW Passat auf der gegenüberliegenden Seite vom Fahrbahnrand anfuhr. Es kam zur Berührung beider Fahrzeuge, wodurch leichter Sachschaden entstand. Der Fahrer des dunkelgrünen Kleinwagens entfernte anschließend von der Unfallstelle. Der männliche Fahrer wurde als ca. 60 Jahre alt, mit weißgrauen Haare beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emlichheim unter Rufnummer (05943) 92000 in Verbindung zu setzen.

