Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Uelsen - Hoher ...

Uelsen - Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Uelsen - Eine 22-jährige Autofahrerin hat gestern Abend gegen 23.15 Uhr einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Die junge Frau verlor in einer Kurve auf der Höcklenkamper Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Hauswand. Dabei wurde eine Beifahrerin leicht verletzt. Nach dem Unfall setzte die 22-Jährige die Fahrt zunächst fort, später wurde sie von der Polizei ermittelt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand am Gebäude und am PKW ein Schaden von rund 23.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

