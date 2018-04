Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Vrees - ...

Vrees - 18-jährige Autofahrerin nach Unfall schwer verletzt

Vrees - Gestern Abend wurde eine 18-jährige Autofahrerin bei einem Unfall schwer verletzt. Die junge Frau aus Breddenberg befuhr mit ihrem VW Polo die Rastdorfer Straße in Richtung Vrees. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Seitenraum zum Stehen. Die junge Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem VW Polo entstand Totalschaden. Neben den Rettungskräften war ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr aus Werlte mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

