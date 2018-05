Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Werlte - ...

Werlte - Jugendliche zerstören Zierobstbäume

Werlte - Zwei Jugendliche haben am späten Samstagabend kurz vor Mitternacht drei Zierobstbäume an der Hans-Hoppe-Straße zerstört. Sie sprangen gegen die Stämme der frisch gepflanzten Bäume, so dass diese abknickten. Als sie von zwei Radfahrern ertappt wurden, flüchteten sie. Offenbar standen die Jugendlichen unter Alkoholeinfluss. Sie sollen 16 bis 18 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Einer der beiden hatte dunkle Haare und trug blaue Jeans und ein kariertes Hemd. Der andere hatte blonde Haare und trug eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93 450 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Inga Graber Pressestelle Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.